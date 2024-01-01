Роскошный кабриолет Гелендваген оценили в 121 млн рублей

Mercedes-AMG G63 в кузове кабриолет выпустили ограниченной серией 20 экземпляров

Кабриолет Mercedes-AMG G63 компания Refined Marques выпустила ограниченной серией в 20 экземпляров. Цена автомобиля – 1,2 млн евро (121,3 млн рублей по актуальному курсу).

Mercedes-AMG G63 2024 года оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом объемом 4,0 л мощностью 577 л.с. и крутящим моментом 627 Нм. Он относится к тому же типу современных высокопроизводительных внедорожников, что и Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus и Range Rover SVR.

Mercedes-AMG G63

Последней моделью G-класса, которую Mercedes предлагал в кузове кабриолет, был G500 Cabriolet Final Edition 200. Этот автомобиль, выпущенный ограниченной партией 200 экземпляров, оснащали двигателем V8 объемом 5,5 л мощностью 388 л.с. и 398 Нм крутящего момента. Кроме того, была версия Mercedes-Maybach G650 Landaulet на базе G63 4x4 Squared, – с заменяющим заднюю часть крыши мягким верхом с электроприводом,.

Над модификацией G63 трудились специалисты в Германии. В команду вошли представители Формулы-1 и механики суперкаров, работы длились 18 месяцев. Приоритетной задачей стал механизм крыши, который необходимо было упростить.

Номер 1 из 20 экземпляров представили на эксклюзивном мероприятии в Монако. Кузов в цвете China Blue, салон выполнен из кожи красного цвета с синей строчкой, мягкий верх тоже выполнен в красном цвете. Все остальные 19 экземпляров будут выдержаны в индивидуальном стиле. Каждый Mercedes-AMG G63 Cabrio будет выполнен по индивидуальным пожеланиям заказчика, включая цвет крыши и характеристики интерьера.

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Источник: speedme.ru