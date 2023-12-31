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Штучный советский спорткар выставили на продажу

В Москве продают уникальное советское купе Сатана

В Советском Союзе самодельных автомобилей было немало – существовавшая автопромышленность всех требований и чаяний водителей удовлетворить явно не могла, поэтому конструкторская мысль энтузиастов натурально била ключом. «За рулем» не раз рассказывал о наиболее ярких образцах нашего DIY-автопрома, но кто бы мог подумать, иногда ветхая история все еще способна становиться реальностью.

В Москве на продажу выставили автомобиль под названием Сатана. Начиналось все еще в 1969 году с самоделки с менее одиозным названием ГТЩ, то есть «Гран Туризмо Щербининых», по фамилии братьев, в 1969 году создавших заднеприводное спорткупе с пространственной рамой и стеклопластиковым кузовом. Развитием идеи стала Юна – более позднее творение Щербининых, объединивших усилия с другими братьями-изобретателями – Алгебраистовыми.

Турбо Сатана
Турбо Сатана
Турбо Сатана
Турбо Сатана
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Сатана – это та же Юна, только в исполнении именно Щербининых, тогда как Юна – вариант Алгебраистовых, отличавшийся элементами отделки. Известно, что таких купе было сделано как минимум четыре. Автор объявления утверждает, что продающийся экземпляр – единственный построенный на агрегатах Fiat, тогда как остальные строились с использованием компонентов ГАЗ и, позднее, ВАЗ...

Мощность 460 л.с. (1.8 турбо), МКП, задний привод. Приобретен в 1975 году, пробег – всего 100 км. «Всплывший» в Москве раритетный спорткар родом из СССР продают за 5 650 000 рублей. Возможно, кому-то цена за такой эксклюзив не покажется слишком высокой. Продавец говорит, что этот прототип, некогда метивший в серийное производство, находится на полном ходу.

Источник: Drive.ru

Фото: drive2.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
31.12.2023
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