Машины, которые боялись выпускать советские автозаводы

Выбор легковых автомобилей в Союзе был скудным — седаны да немногочисленные универсалы. Поэтому те, кому хотелось иметь спорткупе или минивэн, делали их сами.

Фанера над страной

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До Великой Отечественной войны машину купить было практически невозможно. А после войны автомобили хоть и продавали, но в небольших количествах. К тому же дефицит причудливо сочетался с высокой ценой. Поэтому самые рукастые и строили простенькие самодельные повозки.

Те машинки были предельно примитивными: фанерный кузов на каркасе из стальных профилей. Например, старых водопроводных труб. Моторчики и коробки — от мотоциклов. Удобств практически никаких.

Но со временем некоторые умельцы захотели не просто автомобиль, а именно тот, который нужен в семье. Или который просит душа. А именно: спортивные машины, минивэны, да и внедорожников частникам всегда остро не хватало.

Спорткупе соцреальности

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Еще в 1960-е вместо фанеры и стали для постройки кузовов стали применять стеклопластик. Машины получались прочными, не страдали от коррозии, а технологии позволяли делать автомобили необычной формы — вполне элегантные, иногда даже по международным меркам.

Как, например, автомобиль КД (он же Спорт 900), сделанный по эскизам художника Эдуарда Молчанова в НАМИ. Пространственная рама из стальных профилей была интегрирована в кузов сложной формы. В 1963–1969 годах сделали не менее шести таких машин, немного отличающихся элементами декора. Они базировались на узлах ЗАЗ-965.

Купе братьев Щербининых, 1969 г.

Любителей спортивных машин сдерживали технические требования. Ведь долгие годы использовать можно было мотор лишь от мотоколяски или Запорожца, позднее — еще и от ВАЗ-2101. Но подход комиссий, открывающих самодельным машинам путь на дороги общего пользования, был (особенно по нынешним меркам) демократичным. Поэтому появились машины даже с двигателями ГАЗ-21 и ГАЗ-24 (последний — самый мощный в те годы в СССР).

Еще в 1969 году москвичи братья Анатолий и Владимир Щербинины сделали купе, которое условно называли ГТЩ (Гран Туризмо Щербининых) с 75-сильным двигателем ГАЗ-21.

Спортивная ЮНА Алгебраисовых с двигателем ГАЗ-24.

Позднее «фирма» Щербининых соединилась с аналогичным «ателье» братьев Алгебраистовых. В 1980-м они совместно соорудили несколько однотипных эффектных купе с фарами, закрытыми щитками с электроприводом, и двигателем в 95 л.с. от Волги. На улицах машины принимали за импортные. А благодаря отменной аэродинамике купе развивали скорость под 200 км/ч.

Гаражные инновации

С каждым годом число самодельных спорткупе росло. Именно они стали двигателями технического прогресса в СССР.

«Ласка» Александра Мищенко на узлах ВАЗ-2101.

На них появились электростеклоподъемники и усилители руля (в СССР доступные прежде лишь обитателям правительственных членовозов), дистанционная регулировка наружных зеркал, даже вклеенное ветровое стекло. На такое решение, например, осмелился Александр Мищенко, делая свою элегантную «Ласку».

Оригинальное купе «Орор»

А Генрих Матевосян соорудил на купе «Орор» (по-армянски «чайка») не только открывающиеся вверх двери с газовыми упорами, но и убирающиеся фары с электроприводом. Чтобы не загромождать небольшой багажник, запаску умелец пристроил под машину, снабдив ее крепление электроприводом!

Трехместный «Золотой лист».

Даже компактную машинку с не сверхмощным мотором от Запорожца — «Золотой лист» — сделали с фантазией. Элегантный кузов — трехместный (одно сиденье сзади поперек) — из стеклопластика. Причем кузов двухслойный, с утеплителем между наружными и внутренними панелями.

Ее звали Лаура

Сенсационная в 1980-х Лаура.

Одна из вершин советского самавто — купе Лаура. Творение рук знаменитых в СССР самодельщиков — ленинградцев Дмитрия Парфенова и Геннадия Хаинова.

Автомобиль был переднеприводным с приводами от Нивы («восьмерка» еще не пошла в производство). В самодельной передней подвеске типа McPherson стояли амортизаторы от грузовика ЗИЛ-130 и шаровые опоры ВАЗ.

Задняя подвеска — оригинальная: на продольных рычагах и с самодельными стойками на основе амортизаторов ЗАЗ. Двери имели электрозамки, сиденья умельцы сделали сами, как и комбинацию приборов с несколькими дисплеями. Ничего подобного советский автопром ни до, ни даже после не делал.

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