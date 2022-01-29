Машины, которые боялись выпускать советские автозаводы

Фанера над страной
До Великой Отечественной войны машину купить было практически невозможно. А после войны автомобили хоть и продавали, но в небольших количествах. К тому же дефицит причудливо сочетался с высокой ценой. Поэтому самые рукастые и строили простенькие самодельные повозки.
Те машинки были предельно примитивными: фанерный кузов на каркасе из стальных профилей. Например, старых водопроводных труб. Моторчики и коробки — от мотоциклов. Удобств практически никаких.
Но со временем некоторые умельцы захотели не просто автомобиль, а именно тот, который нужен в семье. Или который просит душа. А именно: спортивные машины, минивэны, да и внедорожников частникам всегда остро не хватало.
Спорткупе соцреальности
Еще в 1960-е вместо фанеры и стали для постройки кузовов стали применять стеклопластик. Машины получались прочными, не страдали от коррозии, а технологии позволяли делать автомобили необычной формы — вполне элегантные, иногда даже по международным меркам.
Как, например, автомобиль КД (он же Спорт 900), сделанный по эскизам художника Эдуарда Молчанова в НАМИ. Пространственная рама из стальных профилей была интегрирована в кузов сложной формы. В 1963–1969 годах сделали не менее шести таких машин, немного отличающихся элементами декора. Они базировались на узлах ЗАЗ-965.
Любителей спортивных машин сдерживали технические требования. Ведь долгие годы использовать можно было мотор лишь от мотоколяски или Запорожца, позднее — еще и от ВАЗ-2101. Но подход комиссий, открывающих самодельным машинам путь на дороги общего пользования, был (особенно по нынешним меркам) демократичным. Поэтому появились машины даже с двигателями ГАЗ-21 и ГАЗ-24 (последний — самый мощный в те годы в СССР).
Еще в 1969 году москвичи братья Анатолий и Владимир Щербинины сделали купе, которое условно называли ГТЩ (Гран Туризмо Щербининых) с 75-сильным двигателем ГАЗ-21.
Позднее «фирма» Щербининых соединилась с аналогичным «ателье» братьев Алгебраистовых. В 1980-м они совместно соорудили несколько однотипных эффектных купе с фарами, закрытыми щитками с электроприводом, и двигателем в 95 л.с. от Волги. На улицах машины принимали за импортные. А благодаря отменной аэродинамике купе развивали скорость под 200 км/ч.
Гаражные инновации
С каждым годом число самодельных спорткупе росло. Именно они стали двигателями технического прогресса в СССР.
На них появились электростеклоподъемники и усилители руля (в СССР доступные прежде лишь обитателям правительственных членовозов), дистанционная регулировка наружных зеркал, даже вклеенное ветровое стекло. На такое решение, например, осмелился Александр Мищенко, делая свою элегантную «Ласку».
А Генрих Матевосян соорудил на купе «Орор» (по-армянски «чайка») не только открывающиеся вверх двери с газовыми упорами, но и убирающиеся фары с электроприводом. Чтобы не загромождать небольшой багажник, запаску умелец пристроил под машину, снабдив ее крепление электроприводом!
Даже компактную машинку с не сверхмощным мотором от Запорожца — «Золотой лист» — сделали с фантазией. Элегантный кузов — трехместный (одно сиденье сзади поперек) — из стеклопластика. Причем кузов двухслойный, с утеплителем между наружными и внутренними панелями.
Ее звали Лаура
Одна из вершин советского самавто — купе Лаура. Творение рук знаменитых в СССР самодельщиков — ленинградцев Дмитрия Парфенова и Геннадия Хаинова.
Автомобиль был переднеприводным с приводами от Нивы («восьмерка» еще не пошла в производство). В самодельной передней подвеске типа McPherson стояли амортизаторы от грузовика ЗИЛ-130 и шаровые опоры ВАЗ.
Задняя подвеска — оригинальная: на продольных рычагах и с самодельными стойками на основе амортизаторов ЗАЗ. Двери имели электрозамки, сиденья умельцы сделали сами, как и комбинацию приборов с несколькими дисплеями. Ничего подобного советский автопром ни до, ни даже после не делал.