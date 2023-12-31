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В России расширился ассортимент версий кросс-седана Toyota Crown

У российских дилеров появилась топовая версия Toyota Crown с 340-сильным мотором

В дополнение к младшей силовой установке мощностью 236 л. с. на базе 2,5-литрового мотора, теперь доступна и топовая версия Toyota Crown с 340-сильным мотором и полным приводом.

Toyota Crown
Toyota Crown

Топовая версия Toyota Crown оснащена 2,4-литровым турбомотором и полным приводом. Такой двигатель обеспечивает отличную динамику и позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 6,4 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Toyota Crown
Toyota Crown

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Также топовая версия Toyota Crown отличается от младшей наличием 19-дюймовых легкосплавных дисков, светодиодных фар, панорамной крышей, подогревом руля и передних сидений.

Цена на Toyota Crown 16-го поколения в России начинается от 5,215 млн рублей за версию с младшей силовой установкой мощностью 236 л. с. Топовая версия с 340-сильным мотором и полным приводом обойдется в 5,42 млн рублей за версию с правым рулем и 5,601 млн рублей за версию с левым рулем.

Салон Toyota Crown
Салон Toyota Crown

Источник: Автоновости дня

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
31.12.2023
Фото:Toyota
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