В России расширился ассортимент версий кросс-седана Toyota Crown
В дополнение к младшей силовой установке мощностью 236 л. с. на базе 2,5-литрового мотора, теперь доступна и топовая версия Toyota Crown с 340-сильным мотором и полным приводом.
Топовая версия Toyota Crown оснащена 2,4-литровым турбомотором и полным приводом. Такой двигатель обеспечивает отличную динамику и позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 6,4 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
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Также топовая версия Toyota Crown отличается от младшей наличием 19-дюймовых легкосплавных дисков, светодиодных фар, панорамной крышей, подогревом руля и передних сидений.
Цена на Toyota Crown 16-го поколения в России начинается от 5,215 млн рублей за версию с младшей силовой установкой мощностью 236 л. с. Топовая версия с 340-сильным мотором и полным приводом обойдется в 5,42 млн рублей за версию с правым рулем и 5,601 млн рублей за версию с левым рулем.
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Источник: Автоновости дня
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