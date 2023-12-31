Представлена моделька Ferrari, которая стоит, как настоящий автомобиль

Amalgam показали модель Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8 стоимостью $18 090

Модель Ferrari 296 GT3 от Amalgam создана с использованием реальных данных САПР Ferrari, и она включает в себя почти все детали настоящего автомобиля.

Модель Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8

Художники и дизайнеры Amalgam создали различные отливки и формы для изготовления деталей модели, а общий процесс разработки занял 3000 часов. Сборка каждой модели занимает 300 часов, и в ней присутствует каждый визуальный аспект настоящего Ferrari 296 GT3.

Модель Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8

Модель оснащена чрезвычайно детализированным интерьером, в котором есть ремни безопасности, ручки и рулевое колесо Ferrari, украшенное кнопками и переключателями.

Двери открываются, обеспечивая хороший обзор внутри, но, к сожалению, крышка двигателя не поднимается, и вы не сможете увидеть внутри двигатель V6 с двойным турбонаддувом.

Модель Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8

Модель Ferrari 296 GT3 от Amalgam выпускается в ограниченном количестве, и она доступна только по предварительному заказу.

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Источник: Motor1