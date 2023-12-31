Универсал BMW M5 Touring 2024 показали в новогоднем видео
BMW M5 Touring является одним из самых редких автомобилей, когда-либо выпущенных подразделением M. Седан M5 (G90) и его аналог-универсал станут единственными моделями 5-й серии, сохранившими двигатель V8.
Под капотом BMW M установлен битурбированный двигатель с рабочим объемом 4,4 литра, объединяющий усилия с электродвигателем. Ожидается, что гибридная установка с подключаемым модулем будет выдавать в общей сложности более 700 л. с., что превышает показатели стандартного XM, но не достигает уровня XM Label.
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Премьера стандартного 5-Series Touring состоится в начале 2024 года вместе с полностью электрическим i5 (включая i5 M60), а выход M5 Touring намечен на более поздний период 2024 года.
Ожидается, что стоимость автомобиля превысит 100 000 долларов.
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Источник: Motor1
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