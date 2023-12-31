#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спидометр из Game Boy
31 декабря
Игровую приставку превратили в автомобильный спидометр
Zaku Mods Studio превратила Game Boy в цифровую...
Первый в мире полноприводный Ford Mustang
31 декабря
Первый в мире полноприводный Ford Mustang от инженера-энтузиаста
Инженер-механик оснастил Ford Mustang полным...
BMW M5 Touring 2024
31 декабря
Универсал BMW M5 Touring 2024 показали в новогоднем видео
В преддверии праздников подразделение BMW M...

Универсал BMW M5 Touring 2024 показали в новогоднем видео

В преддверии праздников подразделение BMW M выложило рекламный ролик M5 Touring

BMW M5 Touring является одним из самых редких автомобилей, когда-либо выпущенных подразделением M. Седан M5 (G90) и его аналог-универсал станут единственными моделями 5-й серии, сохранившими двигатель V8.

Под капотом BMW M установлен битурбированный двигатель с рабочим объемом 4,4 литра, объединяющий усилия с электродвигателем. Ожидается, что гибридная установка с подключаемым модулем будет выдавать в общей сложности более 700 л. с., что превышает показатели стандартного XM, но не достигает уровня XM Label.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Что не нужно делать перед праздниками – 8 ошибок автолюбителей

Премьера стандартного 5-Series Touring состоится в начале 2024 года вместе с полностью электрическим i5 (включая i5 M60), а выход M5 Touring намечен на более поздний период 2024 года.

Ожидается, что стоимость автомобиля превысит 100 000 долларов.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Youtube
31.12.2023
Фото:Youtube
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 5-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв