Коллекция редчайших классических машин выставлена на продажу

На продажу выставлена коллекция классических Chevrolet Corvette 1963 года

Все автомобили в коллекции относятся к поколению С2 и имеют двойное заднее стекло, которое было доступно только в 1963 году. Это стекло было признано небезопасным из-за плохой обзорности назад, и в последующие годы его заменили на цельное стекло.

Chevrolet Corvette C2 1963

Кроме двойного заднего стекла, автомобили 1963 года выпуска также имеют капот с имитацией воздухозаборников.

В коллекции представлены автомобили всех доступных в 1963 году цветов. Всего было выпущено около 10 000 экземпляров.

Одним из самых редких автомобилей в коллекции является серебристо-синий спорткар с топовым 360-сильным инжекторным 5,4-литровым V8. Этот автомобиль был выпущен в количестве всего 1300 экземпляров.

Другим редким автомобилем в коллекции является алая двухдверка с черным салоном. Этот автомобиль прошел реставрацию и находится в отличном состоянии.

Еще одним уникальным автомобилем в коллекции является темно-синий спорткар с пакетом Z06. Этот автомобиль был выпущен в количестве всего 199 экземпляров, и он был конвертирован в праворульный для рынка Австралии.

Все спорткары Chevrolet выставлены на продажу разными лотами, поэтому их можно приобрести как все вместе, так и по отдельности.

Торги аукционного дома Mecum пройдут в январе 2024 года в калифорнийском Киссимми.

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Источник: Mecum