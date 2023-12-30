Масштабную модель Ferrari продают по цене настоящей

Модель Ferrari FXX-K Evo для испытаний в аэродинамической трубе решили продать

Масштабная модель Ferrari FXX-K Evo создавалась не для того, чтобы стоять на полке в качестве украшения. Она была использована инженерами Ferrari для работы в аэродинамической трубе при разработке реального автомобиля.

Модель Ferrari FXX-K Evo

Благодаря этому моделированию получилось получить дополнительные 23% прижимной силы, что сделало FXX-K Evo одним из самых аэродинамически эффективных автомобилей Ferrari.

Модель Ferrari FXX-K Evo

Масштабная копия Ferrari FXX-K Evo длиной 2,6 метра и шириной 1,1 метра установлена на карбоновый постамент, что придает ей вид арт-объекта. Несмотря на то, что модель не может ездить, она является впечатляющим произведением искусства и может стать украшением любого интерьера.

Модель Ferrari FXX-K Evo, выставленная на продажу, имеет порядковый номер 3.

Оценка модели Ferrari FXX-K Evo составляет от 310 000 до 395 000 долларов. Аукцион пройдет в Париже в 2024 году.

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Источник: RM Sotheby's