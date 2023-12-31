Что произошло с авторынком России в 2023 году? Подведены итоги

В 2023 году на российском рынке появилось 102 новые модели автомобилей

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и санкции, российский авторынок в 2023 году продемонстрировал неожиданную устойчивость и даже рост. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2023 году на российском рынке появилось 102 новые модели автомобилей. Из них 90 моделей принадлежат китайским брендам, которые активно наращивают свое присутствие в России.

Вторая половина 2023 года выдалась более насыщенной на новинки, чем первая. Самыми щедрыми месяцами в плане премьер стали октябрь и ноябрь, когда новые модели появлялись практически каждые два дня (по 16 автоновинок).

По мнению аналитиков, в 2024 году тенденция по расширению модельных рядов продолжится. Многие автомобильные бренды, официально присутствующие в России, уже заявили о своих планах по дальнейшему увеличению числа представленных моделей. Это может привести к затовариванию рынка и обострению конкуренции между автопроизводителями.

Несмотря на неопределенность в экономике, авторынок России в 2023 году показал свою устойчивость и потенциал для роста. В 2024 году ожидается продолжение роста продаж автомобилей, а также дальнейшее развитие трендов, наблюдавшихся в 2023 году.

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Источник: «Автостат»