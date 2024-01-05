Куда девается заряд из аккумулятора в мороз
Эксперты «За рулем» объяснили, что в действительности происходит на морозе с аккумуляторами разных типов, а также определили на что они способны. Для испытаний были выбраны три типа батарей одинакового размера. Это «обычные» аккумуляторы с жидким электролитом, АКБ с абсорбирующим стекловолокном (AGM) и улучшенные батареи с жидким электролитом EFB, отличающиеся от «обычных» несколько измененной конструкцией сепаратора.
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Испытания проводились в два этапа. На первом АКБ разряжались при температуре +25 градусов по Цельсию, а на втором — на 30-градусном морозе.
Оказалось, что замерзнув, батареи не теряют заряд, а теряют способность быстро отдавать энергию. Именно поэтому согревшись, АКБ начинают работать в штатном режиме, хотя до этого казались севшими.
«Фактически батарея на морозе ведет себя подобно бокалу с кубиком льда. Энергия – вот она, в целости и сохранности, однако выпить содержимое бокала не удастся: жди, пока растает. Так и здесь: батарея не теряет на морозе свой заряд, но затрудняется выдать его в нужном количестве», — объясняют эксперты.
Происходит это из-за того, что возросшая вязкость электролита замедляет скорость поступления кислоты в поры активной массы пластин.
В результате батарея емкостью 60 кВт·ч на морозе никак не может выдать эти 60 кВт за час, и энергия «течет» тонкой струйкой.
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