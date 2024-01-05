Куда девается заряд из аккумулятора в мороз

Эксперты объяснили, почему зимой аккумулятор разряжается быстрее

Эксперты «За рулем» объяснили, что в действительности происходит на морозе с аккумуляторами разных типов, а также определили на что они способны. Для испытаний были выбраны три типа батарей одинакового размера. Это «обычные» аккумуляторы с жидким электролитом, АКБ с абсорбирующим стекловолокном (AGM) и улучшенные батареи с жидким электролитом EFB, отличающиеся от «обычных» несколько измененной конструкцией сепаратора.

Испытания проводились в два этапа. На первом АКБ разряжались при температуре +25 градусов по Цельсию, а на втором — на 30-градусном морозе.

Оказалось, что замерзнув, батареи не теряют заряд, а теряют способность быстро отдавать энергию. Именно поэтому согревшись, АКБ начинают работать в штатном режиме, хотя до этого казались севшими.

«Фактически батарея на морозе ведет себя подобно бокалу с кубиком льда. Энергия – вот она, в целости и сохранности, однако выпить содержимое бокала не удастся: жди, пока растает. Так и здесь: батарея не теряет на морозе свой заряд, но затрудняется выдать его в нужном количестве», — объясняют эксперты.

Происходит это из-за того, что возросшая вязкость электролита замедляет скорость поступления кислоты в поры активной массы пластин.

В результате батарея емкостью 60 кВт·ч на морозе никак не может выдать эти 60 кВт за час, и энергия «течет» тонкой струйкой.