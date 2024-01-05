На эти машины вы будете ждать запчасти целую вечность

Автоэксперт назвал автомобили, владельцы которых дольше всего ждут запчасти

Алексей Рузанов, технический директор сети автосервисов Fit Service, поделился данными о поставках запчастей в сервис и об их сроках.

Директор отметил, что владельцы американских, европейских и китайских брендов сталкиваются с проблемами при ремонте сложных узлов. Особенно долго приходится ждать запчасти для автомобилей таких марок как Buick, Alfa Romeo, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Changan, FAW и BAW. Однако следует отметить, что речь идет о редких моделях этих марок.

Кроме того, стало известно, что крупные фирменные автосервисы все чаще отказываются от устранения мелких неисправностей в узлах и агрегатах автомобилей в пользу полной замены узла. Такая практика сложилась в последние 20 лет, когда в России началось внедрение европейского уровня сервиса. Однако сейчас наблюдается тенденция к изменению этой практики из-за увеличивающихся сроков ожидания некоторых запчастей.

Это означает, что владельцы редких автомобилей, сталкивающиеся с проблемой дефицита запчастей, могут столкнуться с необходимостью ремонта узла вместо замены целиком. Такая ситуация может быть вызвана отсутствием возможности быстрой доставки и долгими сроками ожидания запчастей.

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Источник: Российская газета