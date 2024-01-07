#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition
7 января
Выпущена уникальная BMW в честь открытия салона в Южной Африке
Спецверсия Alpina B3 выпущена в честь 50-летия...
Мужчина угнал автомобиль из-за того, что замерз на улице в шлепанцах
7 января
Мужчина угнал автомобиль из-за того, что замерз на улице в шлепанцах
В городе Светлый мужчина в шлепках замерз и...
Житель Курска решил запрыгнуть в такси на ходу – вот что из этого вышло
7 января
Житель Курска решил запрыгнуть в такси на ходу – вот что из этого вышло
Мужчина разбил голову после прыжка в едущее...

Выпущена уникальная BMW в честь открытия салона в Южной Африке

Спецверсия Alpina B3 выпущена в честь 50-летия со дня открытия салона BMW в ЮАР

Автомобиль представляет собой эксклюзивную лимитированную версию мощного спортивного седана, созданную в честь 50-летия открытия магазина BMW в Южной Африке. Этот автомобиль отличается уникальным дизайном, роскошным интерьером и выдающимися техническими характеристиками.

BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition
BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition

Специальная версия Alpina B3 привлекает внимание культовым зеленым цветом Alpina Green II, который придает автомобилю элегантный и спортивный вид. 20-дюймовые многоспицевые колеса Alpina и фирменная надпись на переднем спойлере подчеркивают эксклюзивность модели. Боковые наклейки в ретро-стиле, напоминающие о 1980-х годах, добавляют автомобилю особый шарм.

BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition
BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Салон BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition выполнен в черном кожаном оформлении с акцентами бело-зеленой строчки. Фирменные пороги Alpina и специальная табличка на центральной консоли указывают на особенность этой версии.

Под капотом BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition скрывается мощный 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Этот высокопроизводительный двигатель развивает мощность 488 л. с. и впечатляющий крутящий момент 538 Н·м. Мощность передается на обе оси через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition
BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition

Автомобиль разошелся буквально за несколько секунд даже не смотря на достаточно высокую стоимость в 162 400 долларов.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:BMW
Количество просмотров 2
07.01.2024
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 3-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв