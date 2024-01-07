Выпущена уникальная BMW в честь открытия салона в Южной Африке

Спецверсия Alpina B3 выпущена в честь 50-летия со дня открытия салона BMW в ЮАР

Автомобиль представляет собой эксклюзивную лимитированную версию мощного спортивного седана, созданную в честь 50-летия открытия магазина BMW в Южной Африке. Этот автомобиль отличается уникальным дизайном, роскошным интерьером и выдающимися техническими характеристиками.

BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition

Специальная версия Alpina B3 привлекает внимание культовым зеленым цветом Alpina Green II, который придает автомобилю элегантный и спортивный вид. 20-дюймовые многоспицевые колеса Alpina и фирменная надпись на переднем спойлере подчеркивают эксклюзивность модели. Боковые наклейки в ретро-стиле, напоминающие о 1980-х годах, добавляют автомобилю особый шарм.

BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition

Салон BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition выполнен в черном кожаном оформлении с акцентами бело-зеленой строчки. Фирменные пороги Alpina и специальная табличка на центральной консоли указывают на особенность этой версии.

Под капотом BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition скрывается мощный 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Этот высокопроизводительный двигатель развивает мощность 488 л. с. и впечатляющий крутящий момент 538 Н·м. Мощность передается на обе оси через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition

Автомобиль разошелся буквально за несколько секунд даже не смотря на достаточно высокую стоимость в 162 400 долларов.

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Источник: Motor1