Выпущена уникальная BMW в честь открытия салона в Южной Африке
Автомобиль представляет собой эксклюзивную лимитированную версию мощного спортивного седана, созданную в честь 50-летия открытия магазина BMW в Южной Африке. Этот автомобиль отличается уникальным дизайном, роскошным интерьером и выдающимися техническими характеристиками.
Специальная версия Alpina B3 привлекает внимание культовым зеленым цветом Alpina Green II, который придает автомобилю элегантный и спортивный вид. 20-дюймовые многоспицевые колеса Alpina и фирменная надпись на переднем спойлере подчеркивают эксклюзивность модели. Боковые наклейки в ретро-стиле, напоминающие о 1980-х годах, добавляют автомобилю особый шарм.
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Салон BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition выполнен в черном кожаном оформлении с акцентами бело-зеленой строчки. Фирменные пороги Alpina и специальная табличка на центральной консоли указывают на особенность этой версии.
Под капотом BMW Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition скрывается мощный 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Этот высокопроизводительный двигатель развивает мощность 488 л. с. и впечатляющий крутящий момент 538 Н·м. Мощность передается на обе оси через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.
Автомобиль разошелся буквально за несколько секунд даже не смотря на достаточно высокую стоимость в 162 400 долларов.
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Источник: Motor1
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