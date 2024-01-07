Представлено новое поколение Apple CarPlay

Новый Apple CarPlay глубоко интегрирован в машину и будет охватывать все экраны

Apple CarPlay, система для интеграции смартфона с информационно-развлекательной системой автомобиля, получит значительное обновление в ближайшем будущем. Porsche и Aston Martin стали первыми автопроизводителями, которые представили примеры использования нового CarPlay.

Новый Apple CarPlay в Porsche

Новая система будет обладать более глубокой интеграцией со всеми экранами автомобиля, включая цифровую панель приборов и дисплей пассажира.

CarPlay следующего поколения также сможет получать данные о датчиках автомобиля, например, наружную температуру, давление в шинах, текущую передачу и обороты двигателя.

Porsche и Aston Martin показали разные подходы к использованию нового CarPlay. Porsche продемонстрировал, как система может полностью заменить приборную панель, а Aston Martin сохранил традиционный приборный щиток и интегрировал CarPlay только в центральный дисплей.

Новый Apple CarPlay в Aston Martin

Новый CarPlay станет более универсальным и гибким, позволив автопроизводителям реализовать его в своих автомобилях различными способами.

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Источник: InsideEVs