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Новый Apple CarPlay в Porsche
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Представлено новое поколение Apple CarPlay
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Представлено новое поколение Apple CarPlay

Новый Apple CarPlay глубоко интегрирован в машину и будет охватывать все экраны

Apple CarPlay, система для интеграции смартфона с информационно-развлекательной системой автомобиля, получит значительное обновление в ближайшем будущем. Porsche и Aston Martin стали первыми автопроизводителями, которые представили примеры использования нового CarPlay.

Новый Apple CarPlay в Porsche
Новый Apple CarPlay в Porsche

Новая система будет обладать более глубокой интеграцией со всеми экранами автомобиля, включая цифровую панель приборов и дисплей пассажира.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

CarPlay следующего поколения также сможет получать данные о датчиках автомобиля, например, наружную температуру, давление в шинах, текущую передачу и обороты двигателя.

Porsche и Aston Martin показали разные подходы к использованию нового CarPlay. Porsche продемонстрировал, как система может полностью заменить приборную панель, а Aston Martin сохранил традиционный приборный щиток и интегрировал CarPlay только в центральный дисплей.

Новый Apple CarPlay в Aston Martin
Новый Apple CarPlay в Aston Martin

Новый CarPlay станет более универсальным и гибким, позволив автопроизводителям реализовать его в своих автомобилях различными способами.

Источник: InsideEVs

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Porsche, Aston Martin
Количество просмотров 1
07.01.2024
Фото:Porsche, Aston Martin
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