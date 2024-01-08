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Toyota Land Cruiser 200 вернулся на конвейер

Компания Nord Automobiles представила свой новый рамный внедорожник Nord Demir

В Нигерии появился новый рамный внедорожник под названием Nord Demir, представленный компанией Nord Automobiles. Этот автомобиль является точной копией популярной японской модели Toyota Land Cruiser 200, отличаясь только логотипами и передним бампером. Однако, Nord Demir имеет свои особенности и привлекательные характеристики.

Nord Demir
Nord Demir

Габариты Nord Demir составляют 5089x2026x1932 мм, а колесная база равна 2950 мм. Конструкция шасси и кузова полностью повторяет Land Cruiser 200, что гарантирует прочность и надежность автомобиля. Новинка оснащена оригинальным восьмицилиндровым двигателем V8 от компании Futai Power, который имеет схожие характеристики с мотором Toyota 1UR-FE. Объем двигателя составляет 4,6 литра, а мощность равна 278 л. с. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, Nord Demir обеспечивает плавное и мощное ускорение.

Nord Demir
Nord Demir
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Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Одним из преимуществ Nord Demir является его битопливность. Этот внедорожник может работать как на бензине, так и на газу, что делает его более экономичным и экологически чистым вариантом.

Цена на Nord Demir начинается от 73 000 долларов в Нигерии.

Nord Demir
Nord Demir

Источник: nordmotion.com

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За РулемЛежнин Роман
Фото:nordmotion.com
08.01.2024
Фото:nordmotion.com
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