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GAC Trumpchi Empow: китайский конкурент Hyundai Elantra N прибыл в Россию

Дилер привез топовую версию GAC Trumpchi Empow по параллельному импорту

Российский дилер GAC начал продавать топовую версию седана Trumpchi Empow, который оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 265 л. с. По мощности Empow уступает «горячему» седану Hyundai Elantra N нового поколения примерно 20 л. с., но по габаритам эти модели схожи.

GAC Trumpchi Empow
GAC Trumpchi Empow

Габариты GAC Trumpchi Empow составляют 4700x1850x1432 мм, колёсная база - 2736 мм, задняя подвеска – многорычажная.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

В комплектации, которая сейчас доступна у российских дилеров, седан оснащен спортивными сиденьями спереди с кожей и алькантарой, люком, цифровой приборной панелью, акустической системой Yamaha и 19-дюймовыми колёсными дисками. При этом GAC Trumpchi Empow оснащён полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды.

GAC Trumpchi Empow
GAC Trumpchi Empow

Цена GAC Trumpchi Empow у российских дилеров составляет 4,29 млн рублей.

Источник: Российская газета

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:autohome.com.cn
Количество просмотров 1
08.01.2024
Фото:autohome.com.cn
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