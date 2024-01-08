Таким может стать новый Duster
Хотя официального подтверждения пока нет, слухи о таком автомобиле появились в итальянском издании ilgiornaledigitale.
Новый Dacia Duster будет построен на платформе CMF-B, которая также используется в Renault Captur и Nissan Juke. Благодаря этому автомобиль получит более агрессивный внешний вид с более наклоненными задними стойками и задним стеклом. Кроме того, модель станет более стильной и привлекательной для молодой аудитории.
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Что касается двигателей, то новый Dacia Duster получит те же моторы, что и ранее анонсированный кроссовер, включая полноприводную версию и полный гибрид. Со временем у Duster может появиться и подзаряжаемый гибридный вариант мощностью около 160-165 л. с.
В 2025 году Dacia дебютирует в автоспорте на ралли-рейде «Дакар». Компания подтвердила своё участие в гонке с выдающимся гонщиком, девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьяном Лёбом. На втором автомобиле марки выступит Кристина Гутьеррес Эрреро, испанская раллийная гонщица с семикратным участием в «Дакаре».
Ожидается, что автомобиль будет представлен в конце 2025 года и поступит в продажу в начале 2026 года.
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Источник: ilgiornaledigitale
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Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету