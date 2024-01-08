Таким может стать новый Duster

Dacia готовит спортивную версию кроссовера Duster на базе новой модели 2026 года

Хотя официального подтверждения пока нет, слухи о таком автомобиле появились в итальянском издании ilgiornaledigitale.

Dacia Duster 2026

Новый Dacia Duster будет построен на платформе CMF-B, которая также используется в Renault Captur и Nissan Juke. Благодаря этому автомобиль получит более агрессивный внешний вид с более наклоненными задними стойками и задним стеклом. Кроме того, модель станет более стильной и привлекательной для молодой аудитории.

Dacia Duster 2026

Что касается двигателей, то новый Dacia Duster получит те же моторы, что и ранее анонсированный кроссовер, включая полноприводную версию и полный гибрид. Со временем у Duster может появиться и подзаряжаемый гибридный вариант мощностью около 160-165 л. с.

В 2025 году Dacia дебютирует в автоспорте на ралли-рейде «Дакар». Компания подтвердила своё участие в гонке с выдающимся гонщиком, девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьяном Лёбом. На втором автомобиле марки выступит Кристина Гутьеррес Эрреро, испанская раллийная гонщица с семикратным участием в «Дакаре».

Ожидается, что автомобиль будет представлен в конце 2025 года и поступит в продажу в начале 2026 года.

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Источник: ilgiornaledigitale