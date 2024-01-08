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Таким может стать новый Duster

Dacia готовит спортивную версию кроссовера Duster на базе новой модели 2026 года

Хотя официального подтверждения пока нет, слухи о таком автомобиле появились в итальянском издании ilgiornaledigitale.

Dacia Duster 2026
Dacia Duster 2026

Новый Dacia Duster будет построен на платформе CMF-B, которая также используется в Renault Captur и Nissan Juke. Благодаря этому автомобиль получит более агрессивный внешний вид с более наклоненными задними стойками и задним стеклом. Кроме того, модель станет более стильной и привлекательной для молодой аудитории.

Dacia Duster 2026
Dacia Duster 2026

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как «прикурить» автомобиль, чтобы не пришлось потом его ремонтировать

Что касается двигателей, то новый Dacia Duster получит те же моторы, что и ранее анонсированный кроссовер, включая полноприводную версию и полный гибрид. Со временем у Duster может появиться и подзаряжаемый гибридный вариант мощностью около 160-165 л. с.

В 2025 году Dacia дебютирует в автоспорте на ралли-рейде «Дакар». Компания подтвердила своё участие в гонке с выдающимся гонщиком, девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьяном Лёбом. На втором автомобиле марки выступит Кристина Гутьеррес Эрреро, испанская раллийная гонщица с семикратным участием в «Дакаре».

Ожидается, что автомобиль будет представлен в конце 2025 года и поступит в продажу в начале 2026 года.

Источник: ilgiornaledigitale

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ilgiornaledigitale.it
08.01.2024
Фото:ilgiornaledigitale.it
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+13