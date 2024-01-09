Почему Дональд Трамп решил избавиться от своего суперкара

Lamborghini Дональда Трампа выставили на продажу

Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска с пробегом 24 836 миль (39 970 км), принадлежавший Дональду Трампу, выставлен на аукцион.

Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска

Автомобиль является единственным в своем роде, поскольку Трампу его делали на заказ и для рекламы Diablo. Благодаря этому будущий президент США смог заказать автомобиль в цвете Blue Le Mans, которого официально не существовало.

Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска

И это не единственный «бонус» автомобиля. Например, на двери водителя установлена табличка «Donald Trump 1997 Diablo».

Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска

Трамп владел суперкаром до лета 2002 года – миллиардер периодически продает автомобили из своей коллекции и покупает новые, и этим Ламбо он не очень дорожил.

После Трампа Lamborghini Diablo VT Roadster сменил двух хозяев.

Он оснащен 5,7-литровым двигателем V12 мощностью 499 л.с. и 582 Нм и пятиступенчатой механической коробкой передач. У автомобиля полный привод, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,1 секунды. Максимальная скорость достигает 325 км/ч.