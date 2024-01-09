Почему Дональд Трамп решил избавиться от своего суперкара

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Выиграй Ладу
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Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска с пробегом 24 836 миль (39 970 км), принадлежавший Дональду Трампу, выставлен на аукцион.

Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска
Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Автомобиль является единственным в своем роде, поскольку Трампу его делали на заказ и для рекламы Diablo. Благодаря этому будущий президент США смог заказать автомобиль в цвете Blue Le Mans, которого официально не существовало.

Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска
Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска

И это не единственный «бонус» автомобиля. Например, на двери водителя установлена табличка «Donald Trump 1997 Diablo».

Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска
Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска

Трамп владел суперкаром до лета 2002 года – миллиардер периодически продает автомобили из своей коллекции и покупает новые, и этим Ламбо он не очень дорожил.

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После Трампа Lamborghini Diablo VT Roadster сменил двух хозяев.

Он оснащен 5,7-литровым двигателем V12 мощностью 499 л.с. и 582 Нм и пятиступенчатой механической коробкой передач. У автомобиля полный привод, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,1 секунды. Максимальная скорость достигает 325 км/ч.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Barrett-Jackson
09.01.2024
Фото:Barrett-Jackson
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