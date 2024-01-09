Экраны мультимедийных систем станут прозрачными

Continental показал дисплей MicroLED на кристаллах Swarovski

В дисплее используется самосветящаяся технология MicroLED, которая отображает информацию на абсолютно прозрачном экране. И эта технология скоро появится в премиальных автомобилях.

Дисплей Continental на кристаллах Swarovski

«Центральным дисплеем Crystal мы хотим перевернуть мир дизайна интерьера с ног на голову и создать инновацию для автомобилей премиум-класса будущего, который привлекает внимание и вызывает эмоции», — сказал руководитель UX -подразделения Continental доктор Борис Мергелл.

Экран прозрачный, но при этом он ярче обычного и имеет высокую контрастность. Компания Swarovski использовала специальные технологии шлифования, а сам экран имеет гораздо больший ресурс, чем привычные нам мониторы.

«Дисплей Crystal является результатом сочетания производственных и технологических технологий, которые совместно с Continental мы воплотили в новый инновационный элемент дизайна, который впечатляет как визуально, так и технически», — говорит управляющий директор Swarovski Mobility Питер Видманн.