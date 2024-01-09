#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Продаете автомобиль? Вот какие снимки надо сделать
9 января
Продаете автомобиль? Вот какие снимки надо сделать
Как фотографировать интерьер автомобиля для...
Дисплей Continental на кристаллах Swarovski
9 января
Экраны мультимедийных систем станут прозрачными
Continental показал дисплей MicroLED на...
Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 года выпуска
9 января
Почему Дональд Трамп решил избавиться от своего суперкара
Lamborghini Дональда Трампа выставили на...

Экраны мультимедийных систем станут прозрачными

Continental показал дисплей MicroLED на кристаллах Swarovski

В дисплее используется самосветящаяся технология MicroLED, которая отображает информацию на абсолютно прозрачном экране. И эта технология скоро появится в премиальных автомобилях.

Дисплей Continental на кристаллах Swarovski
Дисплей Continental на кристаллах Swarovski

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
«Центральным дисплеем Crystal мы хотим перевернуть мир дизайна интерьера с ног на голову и создать инновацию для автомобилей премиум-класса будущего, который привлекает внимание и вызывает эмоции», — сказал руководитель UX-подразделения Continental доктор Борис Мергелл.

Почему Дональд Трамп решил избавиться от своего суперкара

Экран прозрачный, но при этом он ярче обычного и имеет высокую контрастность. Компания Swarovski использовала специальные технологии шлифования, а сам экран имеет гораздо больший ресурс, чем привычные нам мониторы.

«Дисплей Crystal является результатом сочетания производственных и технологических технологий, которые совместно с Continental мы воплотили в новый инновационный элемент дизайна, который впечатляет как визуально, так и технически», — говорит управляющий директор Swarovski Mobility Питер Видманн.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Continental
09.01.2024
Фото:Continental
Поделиться:
Оцените материал:
0