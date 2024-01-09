Экраны мультимедийных систем станут прозрачными
Continental показал дисплей MicroLED на кристаллах Swarovski
В дисплее используется самосветящаяся технология MicroLED, которая отображает информацию на абсолютно прозрачном экране. И эта технология скоро появится в премиальных автомобилях.
Дисплей Continental на кристаллах Swarovski
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«Центральным дисплеем Crystal мы хотим перевернуть мир дизайна интерьера с ног на голову и создать инновацию для автомобилей премиум-класса будущего, который привлекает внимание и вызывает эмоции», — сказал руководитель UX-подразделения Continental доктор Борис Мергелл.
Экран прозрачный, но при этом он ярче обычного и имеет высокую контрастность. Компания Swarovski использовала специальные технологии шлифования, а сам экран имеет гораздо больший ресурс, чем привычные нам мониторы.
«Дисплей Crystal является результатом сочетания производственных и технологических технологий, которые совместно с Continental мы воплотили в новый инновационный элемент дизайна, который впечатляет как визуально, так и технически», — говорит управляющий директор Swarovski Mobility Питер Видманн.
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Кирилл Панов
Фото:Continental
09.01.2024
Фото:Continental
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