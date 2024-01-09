Не прошли проверку морозами: в автосервисах скопилась очередь из поломанных иномарок

Иностранные автомобили не выдержали испытания аномальными морозами в России

Низкие температуры в столичном регионе обнажили слабость автомобилей иностранных брендов, не выдержавших испытания русской зимой. Огромное количество машин, не способных функционировать при температуре ниже -20оС, ломались прямо на трассах.

Обозреватель Business FM Иван Медведев лично удостоверился в этом, когда наблюдал поток остановившихся вдоль обочин машин по пути от «Войковской» до Измайлово по Северо-Восточной хорде. Медведев признается, что такое количество аварийных ситуаций ему ранее не доводилось видеть в Москве.

Стоит отметить, что некоторые водители предусмотрительно обратились в автосервисы, предвидя проблемы на фоне неутешительных прогнозов синоптиков. В частности, владелец автомобиля Ford Mondeo столкнулся с серьезной поломкой машины 3 января, но благодаря своевременной записи в автосервис и наличию запчастей благополучно решил проблему.

Другому жителю Подмосковья повезло меньше – его Jeep Grand Cherokee заглох в 30 километрах от Москвы при минус 27 градусах. Ближайшие автосервисы были или закрыты, или в них образовалась огромная очередь, поэтому автовладельцу пришлось самостоятельно снимать генератор, так как необходимых запчастей не оказалось в наличии.

Сегодня, в первый рабочий день, 9 января, водителей ждет другая неприятность: им придется откапывать свои автомобили из-под сугробов из-за большого количества выпавших осадков в виде снега.

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Источник: glas.ru