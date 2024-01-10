Модели Volkswagen получат ИИ уже этой весной

ChatGPT появится в моделях Volkswagen ID, Tiguan, Passat и фейслифтинговом Golf

VW расширит возможности своего голосового помощника, включив искусственный интеллект в ряд текущих и будущих электромобилей и автомобилей с ДВС.

Автопроизводитель продемонстрирует своего нового цифрового помощника на выставке CES в Лас-Вегасе на этой неделе и начнет устанавливать его на серийные автомобили со второго квартала 2024 года в Европе.

Технология называется Cerence Chat Pro и была разработана совместно с технологическим партнером VW, компанией Cerence Inc. Автопроизводитель утверждает, что станет первым брендом, который применит искусственный интеллект в стандартной комплектации автомобилей и внедрит его в ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, новый Passat, европейский Tiguan и в обновленный Golf.

VW утверждает, что наличие аналога ChatGPT на борту сделает голосового помощника совершеннее, позволяя ему не только управлять мультимедийной системой, но и регулировать климат-контроль и отвечать на вопросы общего характера. ИИ может «обогатить беседу», утверждают в VW, или просто пригодиться для разрешения споров между ссорящимися детьми, когда вы ведете машину и не можете найти ответ в телефоне, чтобы решить, кто прав.

Водителю не нужно ничего делать, чтобы получить доступ к этой технологии, достаточно произнести: «Hello IDA» или нажать на кнопку на рулевом колесе.

В Фольксвагене подчеркивают, что ИИ не получает доступа к данным автомобиля и водителя, и уверяют, что вопросы и ответы немедленно удаляются, что обеспечивает максимальный уровень защиты.

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Источник: carscoops.com