Красота и убожество: эти автомобили вызывают когнитивный диссонанс своим видом

Эксперты нашли для рейтинга самых красивых и уродливых машин новинки 2024 года

Российский авторынок оживает стремительными темпами после периода кризиса. В новом, 2024 году потребителям станут доступны для покупки несколько десятков автомобилей отечественных производителей, в числе которых Lada Aura, электромобиль Amber и модель Atom. Что касается «китайцев», кроме уже знакомых марок Haval, Chery и Geely на рынке РФ появятся новые модели менее известных брендов Dongfeng, GAC и Jaecoo.

Эксперты ресурса 74.ru составили рейтинг из самых красивых и уродливых автоновинок 2024 года.

В списке авто, чей внешний вид не вызывает эстетического наслаждения, эксперты отметили электромобиль Amber от калининградского завода «Автотор». Стоит отметить, что это даже не прототип серийного автомобиля, а так называемый мул – носитель агрегатов. Поэтому Амбер выглядит внешне немного чудаковато – неуклюжий передок, двери и ветровое стекло от Lada Vesta. Разумеется, экстерьер серийного автомобиля будет кардинально отличаться от этого образца.

Автомобиль способен разогнаться до максимальной скорости в 105 км/ч, в планах завода – выпуск порядка 50 тысяч экземпляров ежегодно. В список уродливых моделей вошли также электромобили Atom от «Москвича» и грузовики NEMO от компании New Energy Motor.

NEMO

Самыми красивыми и яркими моделями 2024 года эксперты назвали Lada Iskra, обновленный УАЗ Патриот, Evolute i-Space, Chery Tiggo EQ1, GAC GS3, Dongfeng 500, Omoda E5, Jetour T2, Haval H3, Москвич 5, Jaecoo J8, Kaiyi X7 Kunlun, Geely Starray, Haval Monster, VGV U70 Pro, BAIC BJ60 и Tank 700. Перечисленные автомобили не только выглядят изысканно – при их производстве применили передовые технологии. Эти новации делают автоновинки еще более привлекательными для российских покупателей.

Atom

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Источник: 74.ru

Фото: kinopoisk.ru / МАМИ / Wikimedia / https://vk.com/public213329587