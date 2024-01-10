Завод Hyundai может стать мультибрендовым — корейцы хотят сохранить свои позиции в РФ

Эксперт Хазанов нашел основание для выпуска на заводе Hyundai южнокорейских авто

Новый владелец завода в Петербурге, ранее выпускавшего автомобили Hyundai, может сделать его мультибрендовым. Такое мнение выразил промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Рассуждая о будущем предприятия, он предположил, что кроме китайских брендов на петербургском заводе могут наладить сборку и южнокорейской марки.

Накануне стало известно, что бывший автозавод южнокорейского концерна Hyundai Motor возобновил свою работу после новогодних праздников. На текущий момент в штате числится порядка 800 человек. В пресс-службе сообщили, что сейчас происходит обучение персонала и обслуживание оборудования.

«На мой взгляд, пока предприятие может вести сборку китайских моделей, поскольку автопроизводители из бывшей Поднебесной заинтересованы в расширении своего присутствия на российском рынке после ухода с него европейских и американских конкурентов», — предположил эксперт.

При этом Хазанов допускает, что в обозримом будущем в цехах завода наладят сборку южнокорейских марок, например, той же Hyundai. Эксперт объясняет это тем, что корейцы не хотят отдавать свои позиции на российском авторынке китайским концернам, несмотря на угрозу санкций.

Руководство Hyundai Motor 19 декабря 2023 года приняло решение продать автозавод в Петербурге компании «Арт-Финанс». Сумма сделки составила порядка 10 тысяч рублей, в контракте прописаны условие и право обратного выкупа предприятия. На заводе выпускались такие модели, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, мощность производства составляла примерно 200 тысяч автомобилей в год.

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Источник: aif.ru