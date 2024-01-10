Цены на новые машины в России могут вырасти за год на 20-40%

Эксперты: россияне скупают автомобили на фоне их предстоящего подорожания

Цены на автомобили будут расти, и в целом за год их стоимость может увеличиться на 15–40%. Такое мнение выразили эксперты автомобильной отрасли. Согласно исследованию «Ъ», спрос на авторынке России сохранился, и дилеры ожидают по итогам января увеличения продаж автомобилей на 30-77%.

Российские потребители привыкли к росту цен в начале года, и это самым положительным образом сказывается на продажах, констатирует исполнительный директор Автостата Сергей Удалов. По мнению дилеров, спрос в новогодние каникулы остался на уровне прошлых лет.

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин обратил внимание, что трафик в автосалонах в сравнении с декабрем снизился на 30%. Продажи в декабре за неделю составляли порядка 20–30 тысяч машин.

«Это нормальный показатель для новогодних праздников. Дилеры и автоконцерны в 2024 году не отказались от специальных выгодных предложений для желающих приобрести новый автомобиль», — уточняет специалист.

По мнению Удалова, спрос в январе будет традиционно самым низким в году, несмотря на это, продажи достигнут порядка 20 тысяч экземпляров в неделю, а в месяц — 70–80 тысяч. Для сравнения, в январе 2023 года было продано 45,2 тысячи легковых машин, и «тенденция к росту цен на фоне объективных факторов продолжится».

Источник «Ъ» среди представителей китайских марок указал, что обновления прайс-листов и согласования цен со штаб-квартирами стоит ожидать не раньше 15 января. Житнухин допускает, что после новогодних праздников цены на автомобили повысятся. В целом в 2024 году новые машины могут подорожать на 20–40%, уточняет эксперт.

Ранее Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в ведомстве намерены наблюдать за ценами на автомобили на фоне постепенного снижения ключевой ставки и затрат на перевозку. Стоимость машин у автопроизводителей должна поступательно снижаться или как минимум сохраняться, констатировал Мантуров.

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Источник: kommersant.ru