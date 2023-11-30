Не спешите с покупкой новой машины — в начале года цены на рынке традиционно падают

Эксперты предсказывают снижение цен на автомобили из Китая

Российский рынок к концу 2023 года демонстрирует тенденцию к снижению стоимости легковых автомобилей от китайских производителей. В частности, стали дешевле машины Chery, Changan, JAC, Haval, Geely, Omoda.

Скидки у некоторых брендов достигли значений в 499 тысяч рублей, например у JAC. Дилеры расценивают эту ситуацию как укрепление рубля, но в экспертном сообществе видят в этом плавное возрождение конкуренции.

Некоторые эксперты выражают мнение, что, несмотря на ноябрьский тренд, он не получит продолжения в ближайшей перспективе. При этом автоэксперт Андрей Ольховский рассказал «Газете.ru», что в обозримом будущем может обостриться конкуренция между китайскими компаниями за рынок России. И на этом фоне цены на автомобили могут снизиться.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев объяснил, что китайские производители снижают цены на отдельные модели, потому что продают неликвидные стоки.

«Если срочности в покупке машины нет, можно повременить до января-февраля, когда рынок традиционно падает», — рекомендует эксперт.

При этом вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин констатирует, что бренды из Китая просто вынуждены подстраиваться под снижающийся спрос на авторынке.

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Источник: rg.ru