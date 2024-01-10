От ледоколов до эндопротезов: как работают масла в самых сложных механизмах

Высокотехнологичные смазки «Газпромнефть – смазочные материалы» представлены в уникальном цифровом проекте.

Применение моторных и индустриальных масел, а также специализированных смазок «Газпромнефть – смазочные материалы» представлено в специальном проекте «Лучшие для лучших». При помощи интерактивной визуализации можно изучить, как высокотехнологичные продукты обеспечивают работу современной техники и оборудования.

Цифровой проект позволяет узнать, как именно применяются смазочные материалы в сложной технике и какую роль они играют в разных отраслях промышленности. В частности, масла «Газпромнефть-СМ» помогают ледоколам достигать Северного полюса и обеспечивать навигацию круглый год в условиях Арктики. Самые мощные в мире ледоколы благодаря уникальным турбинам развивают скорость до 22 узлов и могут проходить через ледяные поля толщиной до трех метров. Однако для стабильной работы турбогенераторов нужна специальная продукция с повышенной вязкостью и стойкостью к резким изменениям температуры. Специалисты Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ» создали формулу, способную обеспечить лучшую защиту для высокотехничных механизмов в сравнении с аналогами и позволяющую оборудованию работать без остановок целый год.

Кроме того, можно детально рассмотреть, как работают масла в самых крупных самосвалах и спортивных багги, на буровых установках и металлопрокатных комплексах, а также узнать, как специальные охлаждающие жидкости помогают создавать инновационные эндопротезы. Сегодня смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» применяются в каждом четвертом автомобиле страны и на крупнейших стратегических производствах. Эксперты разрабатывают рецептуры с помощью цифрового сервиса «Алхимик» на базе искусственного интеллекта, ассортимент включает более 1000 наименований продукции. Компания укрепляет технологический суверенитет, создавая и внедряя в производство синтетические базовые масла и собственные присадки. Это позволяет снизить зависимость от импортных поставщиков и значительно расширить линейку смазочных материалов для всех отраслей экономики.