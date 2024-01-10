«Серые» автомобили из Китая не адаптированы к российским морозам по этой причине

Эксперт нашел слабые места китайских автомобилей при минусовых температурах

Для автомобилей китайского производства в условиях российской зимы особенно чреваты перепады температур. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Он подчеркнул, что в целом продукция китайского автопрома очень неплохо показала себя в период аномальных морозов в России, хотя в Сети сообщали о некоторых поломках.

«Некоторые китайские автомобили попали в Россию по схеме параллельного импорта. Эти "серые" машины не прошли инженерную адаптацию к российским условиям. Причем не столько к сильным морозам, сколько к резким перепадам температур», — уточнил эксперт.

Владельцам таких автомобилей необходимо в обязательном порядке контролировать состояние трубопроводов, электрики и всех пластиковых деталей, подчеркивает Васильев. Что касается выбора новой машины, эксперт советует с предосторожностью относиться к новым брендам, которые только появились на рынке России.

«Часто такие автопроизводители прощупывают почву, не занимаясь адаптацией своих авто к нашим условиям, и только после появления очевидного спроса начинают процессы доводки», — объясняет специалист.

Тем, кто уже является владельцем проверенной марки, чей производитель уже зарекомендовал себя на российском рынке, особо беспокоиться не стоит, убежден Васильев. Китайцы очень оперативно реагируют в случае возникновения проблем в ходе эксплуатации автомобилей и вносят изменения не только в комплектующие, но и в процессе конвейерной сборки.

Что касается электрокаров, Васильев напоминает, что при минусовых температурах емкость аккумулятора может «внезапно резко уменьшиться». Поэтому лучше оставлять машины в теплом паркинге или подключать к зарядной станции, подытожил эксперт.

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Источник: 1prime.ru