Аттракциона щедрости в новом году на рынке не будет — эксперты о ценах на автомобили

Эксперты не нашли веских оснований для снижения цен на авторынке РФ в 2024 году

Российский автомобильный рынок в 2024 году не изменится в лучшую сторону в части ожиданий потребителей: не будет ни снижения цен, ни их стабилизации. Такими выводами поделились эксперты автомобильной отрасли.

Отмечается, что незначительное снижение цен в конце 2023 года на первичном рынке произошло по причине перенасыщенности рынка из-за затоваривания складов у дилеров. Но в наступившем году такого «аттракциона щедрости» ждать не следует, убеждены эксперты.

На изменение ценника на новые легковые автомобили повлияют инфляция, утильсбор, рост ключевой ставки Центробанка, а также проблемы с логистикой. Что касается ассортимента, то в подавляющем большинстве на рынке будут представлены иномарки от китайского автопрома, а самыми доступными останутся модели отечественного производителя АВТОВАЗ.

«Ожидать стабилизации цен, а уж тем более их снижения в 2024 году, конечно, не имеет смысла. Рост цен обязательно будет, и, с одной стороны, он будет определяться продолжающимися инфляционными процессами в экономике, а с другой стороны — государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования», — рассказал заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

Наиболее благоприятный сценарий для российского авторынка в обозримом будущем – это плавный рост цен в темпах, превосходящих общую инфляцию, считают эксперты автоотрасли.

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Источник: 74.ru