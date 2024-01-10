Первопричина всегда в аккумуляторе — эксперт объяснил причину незапусков автомобиля зимой

Автоэксперт Сажин нашел объяснение неготовности «китайцев» к русской зиме

Аномально низкие температуры в регионах России в начале января наглядно продемонстрировали неготовность некоторых автовладельцев к вызовам русской зимы. Показательной и трагичной стала массовая авария на трассе М-11 под Новгородом 8 января. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как понять, что автомобиль не способен пережить «сибирские морозы».

Он напомнил, что, в принципе, любой автомобиль, если только он не собран для авторынка Африки, подходит под российские климатические условия.

«Ключевой вопрос — кто сидит за рулем. И АБС, ESP и другие сокращения из трех букв тут ни при чем. Как бы автомобиль ни был оборудован, пока водители не научатся ездить, соблюдая дистанцию, скоростной режим и требования ПДД, любую машину можно превратить в груду металла», — подчеркивает специалист.

Сажин отметил, что у некоторых водителей при виде знаков ограничения максимальной скорости в голове добавляется пара десятков «нештрафуемых» лишних километров. Хотя нужно, наоборот, увеличивать дистанцию между автомобилями. Рассуждая о подготовке автомобиля к зимним условиям, Сажин напомнил о необходимости регулярно проверять аккумулятор.

«Аккумуляторы могут выработать свой ресурс. Если автомобиль эксплуатируется на протяжении трех лет исключительно для езды от работы до дома и обратно, но при этом аккумулятор не заряжается, то его нужно обязательно обслужить перед зимой. Даже если масло замерзает и свечи прогорели, аккумулятор все равно раскручивает двигатель. Первопричина всегда в аккумуляторе», — констатирует эксперт.

Необходимо обслуживать автомобиль заблаговременно, перед наступлением срока ТО. Как ты относишься к машине, так она будет относиться и к тебе, убежден Сажин. Что касается проверки «китайцев» – большинство «незапусков» зимой связано с тем, что электроника на таких автомобилях не адаптирована к минусовым температурам, заключил специалист.

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Источник: osnmedia.ru