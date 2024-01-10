Исследование: цены на некоторые модели этого бренда выросли за год до 4 млн рублей

Авто.ру: Средняя стоимость нового автомобиля выросла в России за год на 17,3%

На протяжении 2023 года средняя стоимость нового автомобиля на платформе Авто.ру выросла на 17,3%, достигнув отметки в 3,7 млн рублей. Такой вывод сделали эксперты сервиса Авто.ру Оценка. Отмечается, что цена машины на вторичном рынке к концу 2023 года составляла 2,2 млн рублей – на 28% выше, чем в первом месяце года.

«За прошедшие 12 месяцев средняя цена нового автомобиля увеличилась на 17,3%, до 3,7 миллиона рублей. За авто с пробегом к концу года, в среднем, просили больше 2,2 миллиона рублей, что на 28% выше январских результатов», — говорится в исследовании.

Больше всего выросли в цене некоторые модели Kia: например, к концу 2023 года стоимость кроссовера Seltos выросла на 27% и составила 3,19 млн рублей, цена седана K5 увеличилась на 27% и достигла 4 млн рублей. Цена отечественной Lada Granta выросла на 25,2%, до 982 тысяч рублей. Но есть автомобили, которые, напротив, упали в цене в декабре по сравнению с январем 2023 года. Это Mercedes-Maybach S-класса, цена которого упала до 36 млн рублей (-18%), Changan UNI-K (-10%, до 4,22 млн рублей) и УАЗ Patriot (-7%, до 1,7 млн рублей).

На вторичном рынке сильно выросли в цене Kia Rio (3-е поколение), Hyundai Solaris (1-е поколение), Volkswagen Jetta (6-е поколение) и Polo (5-е поколение), а также у Honda Freed.

«Все они подорожали на 40% и теперь стоят чуть больше одного миллиона рублей – за исключением Volkswagen Polo, за который, в среднем, предлагают 841 тысячу рублей», — уточняют аналитики.

Меньше всего за год подорожали седан Toyota Camry (XV70 – на 10%) и кроссовер Nissan Qashaqai (J11) – до 3,7 млн и 2 млн рублей соответственно. Электрические Tesla Model X (выпуска 2015-2021 годов) стали дешевле на 6%, до 5,8 млн рублей, также упали цены на внедорожники Land Rover Defender выпуска с 2019 года (7,8 млн рублей). В исследовании учитывались цены на новые и машины с пробегом возрастом до 15 лет.

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Источник: tass.ru