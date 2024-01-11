«За рулем» поздравляет Михаила Черникова с юбилеем!

Сегодня празднует 50-летний юбилей глава ГИБДД России Михаил Черников

Михаил Черников служит в Госавтоинспекции уже 29 лет! Начинал он с должности госавтоинспектора дорожного надзора ОГАИ УВД города Ачинска Красноярского края, и знает о сложностях и опасностях работы на дороге не понаслышке.

17 июня 2017 года указом президента Российской Федерации №269 генерал-майор полиции Михаил Юрьевич Черников был назначен на должность начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. И в этой должности Михаил Юрьевич служит уже 7 лет.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Михаил Юрбевич Черников

Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет Михаила Черникова с юбилеем!

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— От всей души поздравляю Михаила Юрьевича с Днем рождения! При нем Госавтоинспекция стала не только профессиональнее, но и человечнее, что в наше время крайне важно. Автомобилист, мотоциклист – человек с бензином в крови!

А еще Михаил Юрьевич ежемесячно отвечает на вопросы читателей журнала «За рулем», что и приятно, и полезно. Спасибо!

С Днем рождения!