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«За рулем» поздравляет Михаила Черникова с юбилеем!

Сегодня празднует 50-летний юбилей глава ГИБДД России Михаил Черников

Михаил Черников служит в Госавтоинспекции уже 29 лет! Начинал он с должности госавтоинспектора дорожного надзора ОГАИ УВД города Ачинска Красноярского края, и знает о сложностях и опасностях работы на дороге не понаслышке.

17 июня 2017 года указом президента Российской Федерации №269 генерал-майор полиции Михаил Юрьевич Черников был назначен на должность начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. И в этой должности Михаил Юрьевич служит уже 7 лет.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Михаил Юрбевич Черников
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Михаил Юрбевич Черников

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет Михаила Черникова с юбилеем!

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— От всей души поздравляю Михаила Юрьевича с Днем рождения! При нем Госавтоинспекция стала не только профессиональнее, но и человечнее, что в наше время крайне важно. Автомобилист, мотоциклист – человек с бензином в крови!

А еще Михаил Юрьевич ежемесячно отвечает на вопросы читателей журнала «За рулем», что и приятно, и полезно. Спасибо!

С Днем рождения!

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
11.01.2024
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