«За рулем» поздравляет Михаила Черникова с юбилеем!
Михаил Черников служит в Госавтоинспекции уже 29 лет! Начинал он с должности госавтоинспектора дорожного надзора ОГАИ УВД города Ачинска Красноярского края, и знает о сложностях и опасностях работы на дороге не понаслышке.
17 июня 2017 года указом президента Российской Федерации №269 генерал-майор полиции Михаил Юрьевич Черников был назначен на должность начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. И в этой должности Михаил Юрьевич служит уже 7 лет.
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Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет Михаила Черникова с юбилеем!
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
— От всей души поздравляю Михаила Юрьевича с Днем рождения! При нем Госавтоинспекция стала не только профессиональнее, но и человечнее, что в наше время крайне важно. Автомобилист, мотоциклист – человек с бензином в крови!
А еще Михаил Юрьевич ежемесячно отвечает на вопросы читателей журнала «За рулем», что и приятно, и полезно. Спасибо!
С Днем рождения!
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