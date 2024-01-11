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Песков о снегоболотоходе «Хищник»: как-то не очень

Дмитрий Песков рассказал, что ему не понравилось в снегоболотоходе «Хищник»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не впечатлен машиной и считает ее «сырой» и не доведенной до ума. Его удивило признание водителя, что тот сам дорабатывал автомобиль напильником и докручивал.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Песков отметил, что руль у машины работает плохо, коробка плохо, хорошо работает двигатель, но выяснилось, что он импортный.

Президент рассекает снежную целину Чукотки на вездеходе с огромными шинами

Песков считает, что причина в том, что на рынке такой спецтехники нет конкуренции, машины все равно покупают, вот производитель и "почивает на лаврах".

Президент также прокатился на снегоболотоходе «Хищник» во время своей поездки по Чукотке. Но о своих впечатлениях умолчал.

Снегоболотоход Хищник построен на базе ГАЗ-66 и предназначен для перевозки людей и грузов в условиях полного бездорожья. Он способен ехать по топкому болоту, снегу, преодолевает вплавь водные преграды и выходить на крутой берег.

Производство таких машин расположено в Тобольском районе Тюменской области. Товар штучный, машины комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика. В месяц выпускают 9 автомобилей. Особым спросом машина пользуется у нефтяников и МЧС.

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Источник: РИА Новости

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:vk.com/pro_hishnik
Количество просмотров 2
11.01.2024
Фото:vk.com/pro_hishnik
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