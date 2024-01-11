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У этих китайских авто при минусовых температурах выходят из строя топливные насосы

Автосервисы нашли ключевые проблемы китайских машин во время морозов

Владельцы китайских автомобилей стали чаще обращаться в автосервисы из-за поломок на фоне сильных морозов. Наиболее часто автовладельцы жаловались на неработающие печки, проблемы с приборной панелью и аккумулятором.

«В морозы примерно одинаковые проблемы у всех автовладельцев были: аккумуляторы садились, электронные блоки давали сбои, замерзание дизельного топлива», — рассказала директор компании по ремонту автомобилей Мария Посеницкая.
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Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?

В частности, владельцы JAC и Haval отметили, что приборные панели не всегда реагируют на сенсор, топливные насосы плохо качают давление или вовсе выходят из строя. Есть нарекания на плохо работающие печки и проблемы с многофункциональным мультимедийным устройством.

Также возникали проблемы на морозе с аккумулятором и с запуском двигателя. Владельцы Exceed отметили, что система климат-контроль попросту замерзала. После отогрева, на который понадобилось порядка 2-3 часов. Все снова начинало функционировать.

По словам сотрудников автосервисов, есть проблемы у китайских машин и с щетками. Отмечается, что владельцы автомобилей практически всех марок при минусовых температурах столкнулись с различными проблемами.

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Источник: rbc.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
11.01.2024
Фото:freepik / freepik
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