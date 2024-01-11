Охотники четыре месяца не могли выбраться из тайги — вот что с ними стало

МЧС отправило в тайгу Красноярского края вертолет, чтобы спасти пропавших охотников

Стала известна судьба охотников, пропавших четыре месяца назад в тайге. Двое мужчин с собаками ушли на охоту еще осенью 2023 года и должны были вернуться в начале зимы, но им что-то помешало. В течение декабря их пытались найти в лесах Красноярского края. 10 января пресс-служба МЧС России опубликовала новые подробности об этом инциденте.

«В тайгу мужчины ушли еще в сентябре минувшего года. В декабре во время возвращения домой 79-летнему охотнику стало плохо. Пострадавший остался в охотничьей избе, а 50-летний напарник отправился за помощью. Непогода и двухметровые сугробы заставили его вернуться», – говорится в сообщении.

Из этой охотничьей избы в урочище Кушма охотники смогли выйти на радиосвязь с родными и сообщили, что один из них не может двигаться, а еда закончилась. На спасательную операцию было направлено восемь специалистов и одна единица техники МЧС России – вертолет Ми-8.

С помощью вертолета спасатели отыскали охотников и трех их собак – и эвакуировали. Сейчас они доставлены в Северо-Енисейский и переданы медикам, сообщает пресс-служба МЧС.

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Источник: МЧС России