Торопился за подарками? Под Магаданом задержали нетрезвого лихача

В Магаданской области поймали пьяного на Тойоте с замаскированным номером

Канун Нового года, традиционно сопряженный с предпраздничной суетой, нервотрепкой и разъездами, не все пережили достойно. Утром 31 декабря в дежурную часть отделения МВД по Хасынскому району Магаданской области поступило сообщение из таможенной службы: мимо поста на трассе Р504 «Колыма» пронеслась Toyota Crown с завешенным тряпкой госномером и неработающей фарой.

«На розыск машины незамедлительно были ориентированы ближайшие к месту происшествия патрули. Спустя некоторое время задействованные в поиске инспекторы ДПС ОГИБДД МВД России по Хасынскому району старший лейтенант полиции Александр Пономаренко и лейтенант полиции Ярослав Капранов обнаружили подходящую под описание легковушку на 1898 километре той же трассы», — сообщила пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

Остановить «гонщика» получилось только после выстрелов по колесам

Инспекторы с помощью громкоговорителя пробовали убедить водителя остановиться, но тщетно – тот только увеличил скорость и попытался скрыться. Тогда в ход пошло табельное оружие: после предупредительного выстрела в воздух один из сотрудников ГИБДД открыл огонь по колесам. Машина остановилась, водителя задержали.

Эта Тойота явно видала виды – вероятно, большинство «нетрезвых приключений» происходило именно на ней...

Оказалось, что 32-летний мужчина ранее был неоднократно судим за пьяную езду, и в этот раз тоже явно находился подшофе – и поэтому был направлен на медосвидетельствование. По его результатам будет приниматься решение в соответствии с законодательством, а пока товарищу предстоит разбираться с целым ворохом административных протоколов...

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Источник: МВД Медиа