На автозаводе в Калуге начали производство кроссоверов, но название марки засекречено

На заводе ПСМА в Калуге возобновили производство автомобилей

Пресс-служба губернатора Калужской области Владислава Шапши опубликовала фотографии с завода «ПСМА», в цехах которого возобновилось автомобильное производство. Ранее на заводе выпускали автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi.

На обнародованных снимках показаны шасси автомобиля, по характерной форме задней упругой балки и глушителя можно предположить, что детали очень похожи на те, которые используют при производстве кроссоверов Peugeot 3008 и 5008. При этом, на официальном уровне нет никакой информации о том, какую все-таки модель запустили в производство 19 декабря 2023 года.

Известно только, что речь идет о кроссовере. В качестве организатора сборки заявлена компания «Автомобильные технологии», зарегистрированная по одному адресу с «Пежо Ситроен Рус». До настоящего времени эта компания ввозила Peugeot из Китая по схеме параллельного импорта. Эта же компания предлагает в России шасси, которые используются при выпуске Peugeot. Стоит отметить, что модели 2008, 4008 (китайская версия 3008) и 5008 сейчас выпускаются на совместном предприятии Peugeot и Dongfeng.

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Источник: autonews.ru и Telegram / Shapsha_VV