#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АЕБ: продажи автомобилей и LCV на российском рынке вырастут в 2024 году
11 января
АЕБ: продажи автомобилей и LCV на российском рынке вырастут в 2024 году
Ассоциация европейского бизнеса нашла...
Что будет, если не заплатить транспортный налог
11 января
Что будет, если не заплатить транспортный налог
Эксперт напомнил, как поступают с теми, кто не...
Спустя всего 8 лет в Bugatti решили прекратить выпуск мощного гиперкара Chiron
11 января
Спустя всего 8 лет в Bugatti решили прекратить выпуск мощного гиперкара Chiron
В Bugatti показали последнюю версию гиперкара...

Президент РФ назвал условие для снижения ключевой ставки Центробанка

Путин объяснил, почему текущая ключевая ставка ЦБ носит временный характер

Актуальная ключевая ставка Центробанка носит временный характер, по мере того как инфляция будет подавляться, ставка ЦБ тоже изменится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем её виде - она все -таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят - по мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — уточнил глава России.
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?

По словам Путина, Центробанк и Правительство РФ предпринимают все необходимые меры для того, чтобы уровень инфляции в стране снижался. Президент выразил уверенность, что власти смогут выйти на целевые показатели.

«Вы сказали, что, вот, из-за инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет. Потому что все действия Центрального банка и правительства, ну, не все, но значительная их часть, Центрального банка точно, направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. И я думаю, что мы на целевые показатели выйдем», — заявил президент России.

Напомним, Путин сегодня прибыл в Хабаровск, ранее в ходе рабочей поездки он посетил Чукотку. Планируется, что в Хабаровске у президента России будет насыщенная программа.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: ria.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
11.01.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0