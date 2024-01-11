Президент РФ назвал условие для снижения ключевой ставки Центробанка

Путин объяснил, почему текущая ключевая ставка ЦБ носит временный характер

Актуальная ключевая ставка Центробанка носит временный характер, по мере того как инфляция будет подавляться, ставка ЦБ тоже изменится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем её виде - она все -таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят - по мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — уточнил глава России.

По словам Путина, Центробанк и Правительство РФ предпринимают все необходимые меры для того, чтобы уровень инфляции в стране снижался. Президент выразил уверенность, что власти смогут выйти на целевые показатели.

«Вы сказали, что, вот, из-за инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет. Потому что все действия Центрального банка и правительства, ну, не все, но значительная их часть, Центрального банка точно, направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. И я думаю, что мы на целевые показатели выйдем», — заявил президент России.

Напомним, Путин сегодня прибыл в Хабаровск, ранее в ходе рабочей поездки он посетил Чукотку. Планируется, что в Хабаровске у президента России будет насыщенная программа.

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Источник: ria.ru