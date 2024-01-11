При покупке моделей УАЗ можно сэкономить до 300 тысяч рублей
Отечественный автопроизводитель УАЗ откорректировал стоимость некоторых моделей. В частности, после новогодних каникул цены на внедорожники Патриот, Пикап и Хантер выросли на 35-50 тысяч рублей.
Представители пресс-службы УАЗ подчеркнули, что на протяжении всего прошлого года производитель сдерживал цены на весь модельный ряд на уровне заявленных на старте. Но произошедшие в течение прошлого года события в различных сферах вынудили пересмотреть ценовую политику на свою продукцию.
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«Среди основных факторов, ставших причиной повышения цен на продукцию в среднем на 2,9%, стоит отметить удорожание ряда российских и импортных автокомпонентов, волатильность валютного рынка и изменение стоимости финансовых инструментов с начала года», — объяснили в пресс-службе предприятия.
Кроме того, в компании напомнили, что до настоящего времени сохраняются и реализуются программы, в числе которых «УАЗ Трейд-ин», «УАЗ Финанс», «УАЗ Лизинг». В пресс-службе подчеркнули, что экономия в рамках этих фирменных программ составит до 300 тысяч рублей.
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Источник: rg.ru
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