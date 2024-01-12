Дизель, АКП, полный привод – отличный кроссовер за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать подержанный Nissan X‑Trail II с автоматом

Для тех, кто ищет надежный кроссовер в возрасте около 10 лет с пробегом не выше 200 тысяч км и ценой до 1,5 млн рублей, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подобрал несколько вариантов. В частности, рассказал о выборе подержанного Nissan X‑Trail II.

Тут нужно учесть, что у третьего поколения Икс-Трейла гидроавтомата уже нет – только вариаторы. А вот у второго автомат имеется – правда, только в дорогом сочетании с дизелем 2.0 (150 или 173 л.с.) и полным приводом.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— По счастью, дуэт очень выносливый. Дизель M9R по надежности один из лучших в мире. Цепь привода газораспределительного механизма выдерживает 250–300 тысяч км, сам мотор с чугунным блоком – до полумиллиона. Шестиступенчатый автомат Jatco JF613E, очень крепкий по железу, теоретически может выдать почти столько же. Но несколько раз придется пролечивать его слабые места – фрикционы гидротрансформатора и теплообменник.

Страдают они, нетрудно догадаться, от грязного масла, так что интервал замены выше 50 тысяч км приведет к более частым поломкам. Многие владельцы применяют частичную замену, освежая рабочую жидкость при каждом ТО – так дороже, но дает наилучший эффект. Загрязнение же идет слишком быстро, как и у других автоматов, при агрессивных режимах работы. И здесь надо учитывать, что именно дизельные Икс-Трейлы очень любят рыболовы-охотники-грибники.

Словом, это машина, которую можно брать даже с пробегом 200 тысяч км. А что еще можно посмотреть на эту тему? Читайте в статье «За рулем»!