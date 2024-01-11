Песков посоветовал доработать отечественный снегоболотоход «Хищник» по этой причине

Создатели «Хищника» назвали причину использования японского двигателя на вездеходе

Отечественный снегоболотоход «Хищник» оснащен двигателем японского производства, потому что российские аналоги не подходят по техническим параметрам. Об этом рассказал заместитель директора по обеспечению запчастей машины Дмитрий Васильев.

На использование зарубежного двигателя указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе рабочей поездки по Чукотке.

Снегоболотоход «Хищник»

«Мы используем японские двигатели Kubota, потому что у нашего двигателя нет в таком диапазоне веса и мощности. Изначально при подборе двигателя мы рассматривали наши, в том числе ДТ, но они не подходят», — объяснил замдиректора.

По словам Васильева, снегоболотоход должен быть определенной весовой категории, чтобы преодолевать сложную местность. А двигатель российского производства слишком тяжелый. Нужного аналога в России нет, тот же силовой агрегат от УАЗ не подходит из-за топливной системы.

В остальном «Хищник» почти полностью состоит из отечественных запчастей, хотя их качество нельзя назвать идеальным, подчеркнул Васильев. Это главная причина, по которой приходится дорабатывать вездеход.

Напомним, Песков накануне признался, что остался не очень доволен поездкой на «Хищнике» в ходе рабочего визита на Чукотку. Он сослался на слова водителя, что руль и коробка в снегоходе работают плохо, а хорошо работающий мотор является импортным. Представитель пресс-службы Кремля заявил о необходимости доработать машину.

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Источник: nsn.fm

Фото: https://vk.com/pro_hishnik