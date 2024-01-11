Производитель кроссовера Leapmotor C10 рассчитывает освоить международный рынок
Продажи кроссоверов Leapmotor C10 стартовали в Китае, а в Европе этот автомобиль появится уже в третьем квартале текущего года.
Главными преимуществами новинки являются высокая безопасность, большое пространство внутри салона и быстрая зарядка батареи. Этот среднеразмерный кроссовер на пять мест построен на платформе Four-Leaf Clover. Параметры автомобиля: 4739х1900х1680 мм, длина колесной базы — 2825 мм. Привод — задний, коробка автомат, максимальная скорость ограничена отметкой в 170 км/ч.
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Автомобиль оснащен электромотором, мощность которого 231 л.с., запаса хода батареи хватит на 530 км. На зарядку тяговой батареи до 80% потребуется всего 30 минут. Отмечается, что у кроссовера есть и гибридная версия. Китайский производитель намерен продавать новинку не только на европейском рынке, но и на Ближнем Востоке, а также в США.
Стоимость кроссовера Leapmotor C10 на китайском рынке стартует от 155,8 тыс. юаней (примерно 2 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).
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Источник: gazeta.ru
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