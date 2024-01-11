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Производитель кроссовера Leapmotor C10 рассчитывает освоить международный рынок

На авторынке Китая стартовали продажи пятиместного кроссовера Leapmotor C10

Продажи кроссоверов Leapmotor C10 стартовали в Китае, а в Европе этот автомобиль появится уже в третьем квартале текущего года.

Главными преимуществами новинки являются высокая безопасность, большое пространство внутри салона и быстрая зарядка батареи. Этот среднеразмерный кроссовер на пять мест построен на платформе Four-Leaf Clover. Параметры автомобиля: 4739х1900х1680 мм, длина колесной базы — 2825 мм. Привод — задний, коробка автомат, максимальная скорость ограничена отметкой в 170 км/ч.

Leapmotor C10
Leapmotor C10
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?

Автомобиль оснащен электромотором, мощность которого 231 л.с., запаса хода батареи хватит на 530 км. На зарядку тяговой батареи до 80% потребуется всего 30 минут. Отмечается, что у кроссовера есть и гибридная версия. Китайский производитель намерен продавать новинку не только на европейском рынке, но и на Ближнем Востоке, а также в США.

Стоимость кроссовера Leapmotor C10 на китайском рынке стартует от 155,8 тыс. юаней (примерно 2 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
11.01.2024
Фото:Wikimedia
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