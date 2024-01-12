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Эти машины стали объектом внимания угонщиков

«Росгосстрах»: в 2023-м чаще угоняли Kia Optima, Hyundai Santa Fe и Toyota Camry

В 2023 году кражи автомобилей снизились в три раза по сравнению с предыдущим годом, сообщили в «Росгосстрахе», основываясь на статистике машин, застрахованных по каско.

Больше всего угонов произошло в феврале и октябре – по 12,5% от всех случаев. Май занял третье место с 10% таких случаев. Много было угонов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (10%), на Тверскую и Ярославскую области пришлось по 7%.

Согласно статистике страховщика, корейские и японские автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota и Lexus оставались популярными у злоумышленников. В «антирейтинге» также присутствуют европейские марки Renault и Skoda.

Рейтинг моделей возглавили Hyundai Santa Fe и Kia Optima/K5 с 10% хищений, а Toyota Camry заняла третье место с 5%.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Закрытые границы «успокоили» угонщиков

В МВД по итогам 2023 года зафиксировали снижение количества угонов и краж автотранспорта. Эксперты связывают это с более жестким контролем на границах и активным распространением систем видеонаблюдения. Кроме того, система отслеживания авто «Паутина» способна выявить угнанные транспортные средства не только в рамках отдельного региона, но и между регионами, так что выпасть из поля зрения правоохранителей угонщикам становится все труднее.

Однако совсем уж не учитывать риски хищения не стоит — злоумышленникам может понадобиться автомобиль под разбор на запчасти.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik
Количество просмотров 2
12.01.2024
Фото:freepik
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