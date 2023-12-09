У угонщика проснулась совесть: вернул авто, извинился и выдал «компенсацию»

Украденный пикап вернули с извинениями и игрушками для сына владельца

Владелец небольшого уличного кафе Варун Чада был шокирован, когда его пикап Holden Colorado (Chevrolet Trailblazer) пропал со стоянки, но еще больше он удивился, когда автомобиль вернули через несколько дней.

Это произошло в тихом городке Окленд (Новая Зеландия). Завершив работу, владелец неожиданно вспомнил, что что-то забыл в кафе, и решил вернуться, на секунду оставив ключи в машине и не заглушив двигатель. И его грузовик просто исчез. Расстроившись, мужчина заявил в полицию, написал гневные посты в соцсетях и… вернулся к своей обычной жизни.

Но четыре дня спустя угнанный грузовик снова материализовался на парковке. Причем он не только стоял на том же самом месте, откуда был угнан, но был в идеальном состоянии, ничего из вещей не пропало. Внутри была записка: «Эй, приятель, извини, но я одолжил твою машину, был немного пьян. Оставил ключи в замке зажигания. Здесь кое-что для твоего малыша. Спасибо и извини еще раз». И да, там была пара игрушек для маленького сына владельца. Очевидно, угонщик хорошо знал его возраст.

«Я не оправдываю то, что он сделал, но я рад, что вернул авто и извинился. Я просто рад получить это обратно, скажем так», — говорит владелец пикапа.

Несмотря на «хорошее поведение» преступника, полиция все еще расследует инцидент и надеется найти похитителя.

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Видео, фото: YouTube