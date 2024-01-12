Помогли автокредиты и китайцы — эксперты подвели итоги 2023 года на рынке России

Итоги 2023: авторынок РФ нашел потенциал для восстановления, но есть нюансы

В 2023 году россияне купили 1,059 млн автомобилей, что на 69% выше результатов 2022 года. Такие данные обнародовало аналитическое агентство «Автостат».

Средняя стоимость автомобиля достигла 3 млн рублей, а усредненная цена машины на вторичном рынке превысила 1 млн рублей. За последние пять лет медианная цена автомобиля выросла практически вдвое. Для сравнения: еще в 2019 году средняя цена составляла 1,5 млн рублей.

По итогам декабря 2023 года реализовано 120 тысяч автомобилей. Стоит отметить, что в целом декабрьские продажи в прошлые годы были немного выше. Доля китайских автомобилей на российском рынке в 2023 году составила 53% против 32% у отечественных марок. Такие показатели рынок демонстрирует впервые — еще в 2019 году китайцы занимали на рынке всего 2,4%. В декабре 2023 года продажи автомобилей из Китая достигли 61% от всех продаж в целом. Доля машин, ввезенных по схеме параллельного импорта, составила только 15%, и этот показатель к началу зимы снизился.

Что касается импорта, то его доля в структуре продаж достигла 54% против 14% в докризисном 2019 году. Существенно снизились показатели по продаже иномарок российской сборки — с 64% до 13%. На полную мощность в настоящее время в России функционируют только тульский Haval, при этом «Москвич» и «Автотор» намерены в 2024 году перейти на мелкоузловую сборку.

Электромобили побили рекорд: в ушедшем году таких машин было продано более 14 тысяч экземпляров, причем из дорогого сегмента. Доля кредитных автомобилей выросла на 81% в численном выражении и на 111% — в денежном. Эти цифры говорят о том, что средний размер автокредита увеличился. По мнению дилеров, скачок ключевой ставки Центробанка спровоцировал охлаждение потребительского спроса осенью 2023 года, как следствие — произошло затоваривание складов.

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Источник: 74.ru