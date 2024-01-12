Для защиты глаз водителя от опасностей езды ночью можно установить этот аксессуар

В ГИБДД нашли 3 эффективных способа защиты водителя от света фар встречных машин

Зимний период отличает короткий световой день, и многие водители сталкиваются с проблемой ослепления фарами встречных машин. Эксперты ресурса njcar.ru узнали у представителя ГИБДД о способах избежать неудобств.

Слепящие фары создают дискомфорт для глаз. Поэтому первым эффективным решением в ГИБДД назвали специальные антибликовые очки с поляризационными линзами. Но многие автовладельцы пренебрегают ими, потому что считают неуместным носить «солнечные» очки в темное время суток. Другие сталкиваются с их ограниченным ассортиментом в России, а также сложностью подбора конкретной модели, которая устроила бы владельца машины.

Вторым способом может быть тонировка верхней части лобового стекла автомобиля. Третий способ, как альтернатива специальным очкам или тонировке, — это специальные антибликовые козырьки. Такой аксессуар крепится к штатному козырьку в салоне машины. Внешне он представляет собой прозрачный прямоугольник из поляризованного пластика, некоторые варианты могут быть затемнены с целью защиты глаз водителя от дневных бликов.

Есть также варианты с желтоватым оттенком — такие, как правило, используют в темное время суток. Опустив такой козырек во время ночной поездки, водитель обезопасит себя от ослепления фар встречного потока машин, условия для поездки будут более комфортны, и автовладелец будет без дополнительных неудобств контролировать ситуацию на дороге.

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Источник: njcar.ru