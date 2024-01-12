Неубиваемый кроссовер за 1 млн с АКП: бензин или дизель?

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Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Hyundai ix35 с пробегом

Тем, кто ищет кроссовер в возрасте 8-12 лет с пробегом не больше 200 тысяч км в бюджете до 1,5 миллионов рублей, эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев советует обратить внимание на несколько интересных вариантов. Одним из них является подержанный Hyundai ix35.

Такой автомобиль с бензиновым мотором на вторичном рынке можно найти с передним или полным приводом, с дизелем доступен только полноприводный вариант.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

Для бензиновых двухлитровых двигателей (до рестайлинга – G4KD, после – G4NA нового семейства Nu) проблемой долго были задиры в цилиндрах, пока в феврале 2017 года в конструкцию не внедрили дополнительные масляные форсунки. Хотя это нисколько не влияет на востребованность возрастных корейских машин.

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Дизель 2.0 (184 л. с.) по-своему хорош, большого набора болячек у него нет, хотя топливный насос рекомендовано менять загодя, не дожидаясь, пока он отправит в мотор порцию стружки.

Комментарий эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– С бензиновыми моторами работает автомат A6MF1, с дизелем – родственный A6LF2. Соленоиды настроены прихотливо, и даже при небольшом их износе коробка заметно хандрит. Профилактика – учащенная смена масла. При хорошем уходе переборка A6MF1 назревает к 200 тысячам км, у A6LF2 обычно раньше – сказывается высокий дизельный момент. Ресурс тоже чуть ниже – в районе 250–280 тысяч км, так что менее нагруженный вариант предпочтительнее.

Словом, если нужна машина с автоматом, Hyundai ix35 можно брать даже с солидным пробегом, но лучше с бензиновым мотором.

Об альтернативных вариантах читайте в полной версии статьи «За рулем».

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/senivpetro, Wikimedia
Количество просмотров 2
12.01.2024
Фото:freepik/senivpetro, Wikimedia
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