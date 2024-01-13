Забудьте про ключи: как открыть дверь и завести машину своим лицом

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Технология распознавания лиц Conti поможет запустить мотор и оплатить покупки

Технологию распознавания лиц многие уже используют для разблокировки экрана (правда, с разной степенью успеха). Теперь Continental планирует применить ту же технологию для разблокировки и запуска вашего автомобиля.

Сервис можно будет устанавливать как внутри, так и снаружи автомобиля. Помимо запуска автомобиля, распознавание лиц в информационно-развлекательной системе можно также использовать для упрощения цифровых платежей, скажем, при зарядке электромобиля.

Технология распознавания лиц Conti
Технология распознавания лиц Conti
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Continental заявляет, что это больше, чем просто модная камера: ее технология распознавания лиц сочетается с еще одной инновацией, которую компания впервые продемонстрировала на выставке Consumer Electronics Show (CES) в прошлом году, — скрытыми камерами.

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Камеру можно установить за экраном информационно-развлекательной системы и видеть сквозь нее. Это означает, что дизайнерам автомобилей не нужно менять интерьер, чтобы использовать эту технологию.

«Для нас важны не только функциональные и технические аспекты, но и эстетическая привлекательность. Продуманные функции удобства и безопасности, которые визуально не заметны, являются для нас признаком безусловного успеха», — сказал Борис Мергел, руководитель отдела UX Continental Automotive.

Источник: automobilwoche.de

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Continental AG/kinopoisk.ru
Количество просмотров 2
13.01.2024
Фото:Continental AG/kinopoisk.ru
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