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Подведены последние штрихи — глава Калужской области о перезапуске завода Volkswagen
12 января
Подведены последние штрихи — глава Калужской области о перезапуске завода Volkswagen
Власти Калуги нашли возможным перезапустить...
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Подведены последние штрихи — глава Калужской области о перезапуске завода Volkswagen

Власти Калуги нашли возможным перезапустить завод Volkswagen в I полугодии

Предполагается, что уже в первом полугодии наступившего года будет перезапущен бывший автозавод Volkswagen в Калуге. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«В первом полугодии этого года, я уверен, он заработает. Последние штрихи в этих переговорах уже подведены», — уточнил глава региона в ходе эфира на телеканале «Россия 24».
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Ранее, в ноябре 2023 года представители профсоюза АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус» рассказали, простой на заводе продлен до 29 февраля 2024 года.

Напомним, немецкий концерн Volkswagen в мае 2019 года продал российские активы за 125 млн евро одной из структур дилерского холдинга «Авилон» — Обществу с ограниченной ответственностью «Арт-Финанс».

Автомобильный завод находится на территории индустриального парка «Грабцево» в Калуге. Его производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. В цехах завода до весны 2022 года выпускались модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Параллельно с этим у немецкого производителя функционировал завод бензиновых двигателей, его мощность оценивается в 150 тысяч единиц в год.

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Источник: interfax.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ТАСС / Красильников Станислав
12.01.2024
Фото:ТАСС / Красильников Станислав
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