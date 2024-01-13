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Тюнеры никак не угомонятся: они подарили Mercedes-AMG S 63 огромные алые ноздри

Mansory представили новый тюнинг проект на базе Mercedes-AMG S 63 E Performance

Внешность Mansory Mercedes-AMG S 63 E Performance сразу же бросается в глаза. Ателье оснастило автомобиль новым передним бампером с массивными воздухозаборниками, а также полностью переработало заднюю часть, добавив новый диффузор и спойлер. В отделке кузова широко используется карбон, который придаёт автомобилю ещё более агрессивный вид.

Mercedes-AMG S 63 E Performance by Mansory
Mercedes-AMG S 63 E Performance by Mansory

Решетка радиатора имеет очень противоречивое исполнение с огромными красными «ноздрями». Хотя, судя по проектам данного тюнинг-ателье, противоречивость – это слоган Mansory.

Mercedes-AMG S 63 E Performance by Mansory
Mercedes-AMG S 63 E Performance by Mansory
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В салоне также произошли изменения. Ателье оснастило автомобиль новой обивкой сидений из натуральной кожи и алькантары, а также добавило вставки из углепластика.

Mansory также увеличили мощность двигателя. Стандартный 4-литровый битурбомотор V8 мощностью 612 л. с. получил новую систему впуска и выхлопа, а также перепрограммированный блок управления. В результате мощность двигателя возросла до 880 л. с., а крутящий момент – до 1490 Н·м. Благодаря доработкам автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды и достигать максимальной скорости 315 км/ч.

Mercedes-AMG S 63 E Performance by Mansory
Mercedes-AMG S 63 E Performance by Mansory

Цена Mansory Mercedes-AMG S 63 E Performance начинается от 250 000 евро.

Mercedes-AMG S 63 E Performance by Mansory
Mercedes-AMG S 63 E Performance by Mansory

Источник: Autoevolution

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mansory
Количество просмотров 1
13.01.2024
Фото:Mansory
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