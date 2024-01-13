Названа главная проблема в эксплуатации «китайцев» зимой
Китайские автомобили становятся все более популярными в России, но у них есть один существенный недостаток, который проявляется зимой.
Жидкокристаллические мониторы используются в китайских автомобилях для отображения информации о состоянии автомобиля, управления климатической установкой и другими функциями. На морозе они часто не работают или работают некорректно, что создает неудобства для водителей.
Помимо проблем с жидкокристаллическими мониторами, китайские автомобили зимой могут также испытывать проблемы с запуском двигателя, с работой отопителя и с обмерзанием стекол.
Чтобы решить проблемы с жидкокристаллическими мониторами в китайских автомобилях зимой, можно попробовать прогреть салон автомобиля перед поездкой или использовать специальное антиобледенительное покрытие для дисплеев.
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Источник: Комсомольская правда
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