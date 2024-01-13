В России выставили на продажу «Москвич-2141» в идеальном состоянии

Простоявший в гараже 29 лет «Москвич-2141» с пробегом 19 тыс. км решили продать

В Свердловской области на продажу выставили раритетный «Москвич», который стоял гараже 29 лет. Поразительно, но этот хэтчбек времен СССР сохранился в своем первозданном состоянии, что делает его настоящей редкостью. Поставленный на учет в июле 1990 года, этот «Москвич» имеет только одного владельца, а его документы и номера датируются советской эпохой.

Отличительной чертой этого экземпляра является сочетание белого цвета кузова «Офелия» и коричневого салона. Автомобиль полностью укомплектован, включая оригинальные колпаки колес, штатную магнитолу и целлофан на задних сиденьях. Под капотом сохранились бумажные заводские маркировочные таблички.

В период с 1990 по 1994 год «Москвич» активно эксплуатировался, но с 1994 по конец 2023 года он был заботливо законсервирован, что позволило ему сохранить свою аутентичность. Состояние хетчбэка, учитывая его возраст, просто невероятно: ни коррозии на днище и кузове, ни серьезных технических проблем.

Несмотря на идеальное состояние автомобиля, есть несколько незначительных косметических недостатков, которые не умаляют его ценности. К счастью, эти недостатки легко устранимы и не повлияют на производительность автомобиля.

Его цена в публичном доступе не разглашается.

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Источник: YouTube-канал «Ретрорембаза - РРБ Гараж»